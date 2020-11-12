У "ДНР" розкритикували дорожню карту запропоновану Україною



Як передає Politeka.net, з такою заявою виступила так званий Міністр закордонних справ невизнаної республіки.



Як стверджують у "відомстві", Українською Стороною проект - не тільки внутрішньо суперечливий, а й прямо суперечить Мінським угодам у ряді пунктів.

"Зі змісту проекту очевидно, що він не несе мети мирно врегулювати конфлікт, а навпаки передбачає поступове збройне захоплення територій республік. Нам пропонується роззброїтися, підписати капітуляцію, впустити українських силовиків, а потім, можливо, провести вибори без постійного закону про особливий статус, без змін до Конституції України і без будь-якого політичного врегулювання", - йдеться в повідомленні.





Раніше глава делегації України в ТКГ висловив переконання, що Росія вже "втомилася" від війни на Донбасі, тому кроки з українського боку могли б дати "конкретні результати".

При цьому він підкреслив, що йому байдуже, як це відіб'ється на політичних позиціях президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

Також Politeka повідомляла, що Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.





