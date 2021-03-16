У Києві поліція влаштувала погоню за кур'єром на моторолері

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку заступника міністра внутрішніх справ Антона Гарщенка у соцмережі.

Так, у мережі з'явились кадри, як кур'єр по Дніпровській набережній тікає від поліцейських. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

На цей запис відреугувало безліч українців. Не промовчав і заступник глави МВС.

"Вчора в соціальних мережах смакували відео, де патрульні намагалися, на жаль безуспішно, затримати водія моторолера однієї зі служб швидкої доставки харчування", - написав він.

Геращенко наголосив, що хтось критикував дії поліції, хтось сміявся, а хтось навіть захоплювався кур'єром та його втечею.

"А я от не вважаю його ні мачо, ні молодцем. Водій моторолера - злісний порушник ПДР. Він проїхав на червоне світло, ризикуючи потрапити під колеса іншої машини. Дивіться відео нижче. Він міг загинути або втратити здоров'я. Підвести під кримінальну відповідальність іншого учасника дорожнього руху", - наголосив він.

За словами Геращенка, з огляду на те, що процес затримання міг міг привести до ДТП, патрульні вирішили зупинити переслідування.

"Звертаюся зараз до всіх служб доставки, які використовують моторолери та велосипеди. Не наймайте на роботу водіїв, які нахабно і зухвало порушують правила дорожнього руху, як це було в даному випадку", - закликав Геращенко.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.