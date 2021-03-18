У Києві стався вибух, в результаті якого постраждала одна людина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці на вулиці Дегтярівській стався вибух, є постраждалий.

Зазначається, що у четвер, 18 березня, об 11.17 до КАРС надійшло повідомлення про вибух, що стався за адресою Дегтярівська 17/18.

"Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Чоловік, який в цей час займався зварюванням шпонового з'єднання, отримав опік обличчя 2-го ступеня", - йдеться в повідомленні.

На місце надзвичайної події прибули рятувальники Київської служби порятунку й ДСНС. Вони обстежили територію, а після замірів рівня концентрації шкідливих речовин на місці події було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду.

"Інформацію було передано до аварійної газової служби. Наразі будівельні роботи призупинено, на місці працює поліція", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у невеликому містечку під Києвом 16 березня пролунав вибух. Як стало відомо, в результаті нього загинув 34-річний чоловік, який переїхав до столиці з окупованого Криму.

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