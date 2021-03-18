У Києві дитина опинилася в лікарні через небезпечні іграшки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби.

Так, він зазначив, що неодимові магніти з’явилися кілька років тому як "головоломки" для дорослих, однак неодноразово в результаті опинялись у шлунках дітей.

"Саме такі "іграшки" у шлунках дітей ви бачите на рентгенограмах. Днями поспілкувався з мамою хлопчика, який потрапив в лікарню через таку "іграшку". Її сину майже 6 років. Магнітні "кульки" йому купила бабуся, навіть не здогадуючись, що він може їх проковтнути. І він і не хотів. Зі слів мами, хлопчик бавився, і "тримав" жменю магнітів у роті. Дві кульки "не втрималися", і хлопець їх ковтнув", - розповів Кулеба.

При тому дитина навіть не одразу розповіла про те, що сталося.

"Зізнався мамі про це вже вночі, коли його почало нудити. Хлопцю довелося тиждень провести в лікарні, і пережити операцію", - написав Кулеба, додавши, що завдяки зусиллям лікарів життю хлопчика тепер нічого не загрожує.

У лікарні "Охматдит" повідомили, що за останні роки лікарі врятували вже понад 40 дітей, які проковтнули такі магніти.

"Кожна така операція може тривати від 1 до 4 годин. Такі кульки дуже потужні - сила притягання у 20 разів перевищує вагу кульки. Ураження від таких кульок лікарі прирівнюють до поранень від дробовика", - наголосив уповноважений президента з прав дитини.

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