Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває: за даними Мінфіну, у вересні найбільше здорожчали цукор, олія та борошно. Наводимо актуальні ціни по мережах супермаркетів.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває — за даними моніторингу Мінфіну, у вересні ціни на базові товари знову пішли вгору. Найпомітніше додали в ціні цукор, олія та твердий сир.

Свіжий моніторинг, опублікований на сайті index.minfin.com.ua 17 вересня, показує, що порівняно із серпнем окремі позиції в українських супермаркетах зросли суттєво. Дані збирають по мережах Auchan, Novus, Metro та Megamarket, які працюють і в Дніпрі.

Скільки коштує цукор та борошно

Найбільший стрибок зафіксовано на цукрі. Якщо у серпні кілограм кристалічного цукру в середньому коштував 30,22 гривні, то у вересні середня ціна підскочила до 33,80 гривні. У мережі Megamarket цукор продають по 38,50 гривні за кілограм, тоді як в Auchan — 31,90 гривні.

Борошно теж поступово дорожчає. Кілограмовий пакет борошна «Хуторок» у серпні коштував 35,88 гривні, а нині середня ціна становить 36,72 гривні. Двокілограмовий пакет подорожчав із 70,96 до 72,64 гривні.

Олія та сир: «було — стало»

Рафінована олія «Олейна» об'ємом 850 мл у серпні коштувала в середньому 100,68 гривні, а у вересні вже 107,30 гривні. Найдешевше її можна знайти у Novus — 99,99 гривні, найдорожче у Megamarket — 112,50 гривні. Інший бренд — «Щедрий Дар» — навпаки, трошки подешевшав: 99,83 проти 100,07 гривні у серпні.

Твердий сир навпаки дещо відкотився від серпневих піків. «Звени Гора» голландський 45% за кілограм коштував у серпні 553,02 гривні, а тепер — 532,45 гривні. Сир «Комо» традиційний 50% — 509,63 гривні проти 526,77 гривні місяцем раніше.

Що це означає для гаманця

Пік подорожчання припав саме на цукровий сегмент: за місяць кілограм цукру виріс на майже 12%. Така динаміка пов'язана із завершенням бурякового сезону та коригуванням запасів у роздрібних мережах.

Покупцям варто уважніше порівнювати ціни: різниця на один і той же товар між мережами може сягати 10–15 гривень. Наприклад, цукор у Megamarket дорожчий за Auchan одразу на 6,60 гривні за кілограм.

Дані цін збирає Мінфін із мобільного застосунку та сайту, вони оновлюються щодня. Актуальні цифри по тому ж цукру й борошну можна перевірити у відповідних розділах index.minfin.com.ua, які оновлюються щоранку.

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