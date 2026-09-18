Графіки відключення світла у Кіровоградській області 19 та 20 вересня зачеплять десятки вулиць Кропивницького: енергетики проводять планове технічне обслуговування мереж, тож частина мешканців лишиться без електроенергії протягом робочого дня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області 19 та 20 вересня знову зачеплять Кропивницький — енергетики попередили містян про планові знеструмлення, повʼязані з технічним обслуговуванням електричних мереж.

За інформацією обленерго, світло вимикатимуть у два дні поспіль — 19 та 20 вересня, щодня з 08:00 до 17:00. Загалом без електроенергії на цей час лишаться мешканці майже пів сотні вулиць і провулків обласного центру. Як повідомляє сайт Кіровоградобленерго, відключення є плановими та проводяться для ремонту і профілактики обладнання, а не в межах аварійних чи погодинних обмежень.

Які вулиці Кропивницького опиняться без світла

У четвер, 19 вересня, у графіку знеструмлень — великі житлові масиви. Серед головних адрес: вулиці Вантажний Двір, Бобринецький шлях, Миколи Міхновського, Берегова, Водогінна, Антонова, Максима Залізняка, Василя Симоненка, Світловодська, Волинська, Левка Лукʼяненка, Короля Данила та чимало провулків — Санаторний, Водозбірний, Пилипа Орлика та інші.

У пʼятницю, 20 вересня, знеструмлення триватимуть у ті самі години — з 08:00 до 17:00. Енергетики радять мешканцям заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також перевірити, чи не ввімкнені електроприлади, які краще вимкнути з розетки на час робіт.

Куди звертатися за інформацією

Якщо світла немає поза зазначеним графіком або в будинках, яких немає у переліку, — це може свідчити про аварійну ситуацію. Уточнити деталі можна через кол-центр Кіровоградобленерго за цілодобовим номером 0-800-300-552 або через особистий кабінет на офіційному сайті компанії.

Раніше Politeka повідомляла, без електрики на багато годин: 17 та 18 вересня вводили графіки відключення світла в Кіровоградській області.

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