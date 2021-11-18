Нещастя сталося з дітьми і дорослими - страшна трагедія могла статися через отруєння чадним газом.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
17 листопада на Хмельниччині попри те, що загоряння будинку в селі Медисівка загасили господарі будинку ще до прибуття пожежників - стихія забрала життя чотирьох дітей віком до шести років.
Сьогодні у селі Мар'янівка, Вінницької області, ймовірно внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло знову четверо дітей і двоє дорослих.
Онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри
Нацбанк вводить в обіг нові гривні з 19 листопада, як виглядають: "З однією важливою відмінністю"
Закриття продуктових магазинів для невакцинованих: у МОЗ прийняли рішення
Судді "Майстер Шеф" Мартиновській знадобилася допомога лікаря: "Ледь жива"
Обірвалося життя знаменитого актора, колеги розчавлені горем: "Мій друг, тебе буде сильно не вистачати"
На даний момент не відомо в якому саме населеному пункті Вінниччини сталася трагедія, також невідомі і її обставини.
Раніше повідомлялося, що страшна подія сколихнула Дніпро рано вранці - в п'ятиповерхівці на другому поверсі пролунав вибух.
За словами очевидців, пролунав вибух, а потім з вікон квартири на другому поверсі повалив чорний дим.
У ДСНС поінформували, що вогонь знищив територію площею 30 кв.метрів, згоріли дотла домашні речі та меблі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили страшну знахідку - тіло чоловіка 1977 р.н. та жінки (її дані встановлюються).
На місці працювали 11 бійців ДСНС та 4 пожежні машини.
Нагадаємо, що в Одесі підпалили супермаркет, розгорілася сильна пожежа: відео НП
Ще Politeka писала, стовп вогню і диму піднявся над Дніпром, з'явилися кадри потужної пожежі в Києві: "Ось це погуляли"
Також Politeka повідомляла, потужний вибух забрав більше ста життів, подробиці і кадри: "обгорілі тіла лежать на вулицях"