Нещастя сталося з дітьми і дорослими - страшна трагедія могла статися через отруєння чадним газом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

17 листопада на Хмельниччині попри те, що загоряння будинку в селі Медисівка загасили господарі будинку ще до прибуття пожежників - стихія забрала життя чотирьох дітей віком до шести років.

Сьогодні у селі Мар'янівка, Вінницької області, ймовірно внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло знову четверо дітей і двоє дорослих.

На даний момент не відомо в якому саме населеному пункті Вінниччини сталася трагедія, також невідомі і її обставини.

Раніше повідомлялося, що страшна подія сколихнула Дніпро рано вранці - в п'ятиповерхівці на другому поверсі пролунав вибух.

За словами очевидців, пролунав вибух, а потім з вікон квартири на другому поверсі повалив чорний дим.

У ДСНС поінформували, що вогонь знищив територію площею 30 кв.метрів, згоріли дотла домашні речі та меблі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили страшну знахідку - тіло чоловіка 1977 р.н. та жінки (її дані встановлюються).

На місці працювали 11 бійців ДСНС та 4 пожежні машини.

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