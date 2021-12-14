За даними прес-служби ДСНС, повідомлення про НП надійшло на лінію "101" о 23.32. На залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району поїзд протаранив легкове авто, в якому знаходилося двоє людей. Останні, 29-річний чоловік і 36-річна жінка, загинули на місці.
Щоб звільнити тіла з розплющеної поїздом автівки, рятувальникам довелося задіяти комбінований гідроінструмент.
У ДСНС вкотре закликають водіїв бути обережними на залізничних переїздах.
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"Будьте обережні і акуратні на дорогах, особливо зараз, коли погодні умови - дощ, сніг, туман, ожеледиця - не сприяють безпечним поїздкам!", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми розповідали про подібне ДТП, в якому загинула вчителька з дітьми. Вона їх розвозила по домівках після шкільних уроків. Аварія сталася в Алтайському краї РФ. За даними правоохоронців, 43-річна водій легковика порушила правила дорожнього руху, виїхавши на шляхи на заборонний сигнал перед снігоприбиральним поїздом, що наближався. В результаті, загинули троє 8-річних дітей і сама вчителька. Ще одного школяра доставили в лікарню у важкому стані.
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