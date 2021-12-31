Стихія розбушувалася в штаті Колорадо - стіна вогню змусила жителів двох міст терміново евакуюватися, з'явилися подробиці та кадри НП.

Найскладніша ситуація в окрузі Боулдер на північ від Денвера. Сотні будинків зруйновані, тільки в містах Льюїсвілл з населенням 21 000 і Сьюпіріор -13 000 - евакуйовані 30 тисяч осіб. В даний час повідомляється про шість постраждалих в результаті пожежі, але їх число може зрости, передає CNN.

За даними шерифа округу Боулдер Джо Пелла, становище серйозне - за кілька годин полум'я поширилося на площі приблизно 650 га і знищило понад 500 будинків. Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, який не припиняється.

🔥FIRE EVACUATIONS🔥



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6 — Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021

Пелл назвав можливу причину пожежі - іскри від лінії електропередач і трансформаторів, повалених шквальним вітром на висохлу траву.

Wildfire. In December. The worst in Colorado history. None of this is normal. We are not ok. pic.twitter.com/2PuUgs63Ue — Leslie Herod (@leslieherod) December 31, 2021

This photo of hospital staff watching a raging wildfire in Colorado is really peak 2021 huh



Source: https://t.co/nOgDV46Uqg pic.twitter.com/T8G5E8ukbL — Julie The Guardian steals tweets Blommaert (@drjulie_b) December 31, 2021

В окрузі Боулдер оголосили режим надзвичайного стану, що дало можливість задіяти в боротьбі з пожежами Національну гвардію.

"Я хотів би підкреслити, що через масштаби цієї пожежі, інтенсивність та її присутність в настільки густонаселеному районі ми не здивуємося, якщо будуть поранення або смертельні випадки", - заявив шериф.

Очевидці активно викладають в соцмережі відеозаписи будинків у вогні та задимлених доріг.

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU — US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021

Нагадаємо, масштабна пожежа на складі антисептиків у Дніпрі: боротьба з вогнем затягнулася на 3 години

Також повідомлялося, що масштабна пожежа спалахнула в торговому центрі, евакуювали 200 осіб: кадри НП