Найскладніша ситуація в окрузі Боулдер на північ від Денвера. Сотні будинків зруйновані, тільки в містах Льюїсвілл з населенням 21 000 і Сьюпіріор -13 000 - евакуйовані 30 тисяч осіб. В даний час повідомляється про шість постраждалих в результаті пожежі, але їх число може зрости, передає CNN.
За даними шерифа округу Боулдер Джо Пелла, становище серйозне - за кілька годин полум'я поширилося на площі приблизно 650 га і знищило понад 500 будинків. Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, який не припиняється.
Пелл назвав можливу причину пожежі - іскри від лінії електропередач і трансформаторів, повалених шквальним вітром на висохлу траву.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Над Мішиною жорстко пожартували на зйомках: «Ксюша, я знаю, що...»
Україну заллє дощами 31 грудня, але деяким пощастить більше: де випаде сніг
Осадча засвітила оновлений інтер'єр в їхньому з Горбуновим особняку: дорогий посуд і новорічний декор
Ведучий "Маски" Остапчук розкрив причини переїзду в Канаду: "Вирішили їхати, тому що..."
В окрузі Боулдер оголосили режим надзвичайного стану, що дало можливість задіяти в боротьбі з пожежами Національну гвардію.
"Я хотів би підкреслити, що через масштаби цієї пожежі, інтенсивність та її присутність в настільки густонаселеному районі ми не здивуємося, якщо будуть поранення або смертельні випадки", - заявив шериф.
Очевидці активно викладають в соцмережі відеозаписи будинків у вогні та задимлених доріг.
Нагадаємо, масштабна пожежа на складі антисептиків у Дніпрі: боротьба з вогнем затягнулася на 3 години
Також повідомлялося, що масштабна пожежа спалахнула в торговому центрі, евакуювали 200 осіб: кадри НП