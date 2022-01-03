Молодий солдат ЗСУ трагічно загинув під колесами автомобіля далеко від лінії фронту – стали відомі подробиці смертельної події.

Як повідомили в прес-службі Рівненської поліції, ДТП сталася 2 січня близько 02: 45 у місті Рівне. На вулиці Собороній чоловік переходив дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля, який мчав на великій швидкості.

Очевидцями ДТП стали співробітники поліції, які патрулювали вулицю. Спочатку вони помітили автомобіль, що їхав на великій швидкості, а потім водій скоїв наїзд на пішохода.

Примітно, що після наїзду на людину водій не став зупинятися, а зник з місця події.

Патрульні тут же викликали "швидку", а також передали іншим патрулям орієнтування про автомобіль, що сховався. Після прибуття ще одного екіпажу на місце події правоохоронці вирушили на пошуки порушника.

Надалі водія вдалося затримати. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, керуючих транспортними засобами в стані сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Також з'ясувалося, що жертвою ДТП став 27-річний житель міста Костопіль. Він був військовослужбовцем, який був у відпустці.

Українці відреагували на подію.

"Молодці поліцейські. Наздогнали, зафіксували сп'яніння - тепер справа за судом", "це повний капець ... занапастив і свою і чужу душу", "на передову, в окоп!",- пишуть люди.

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