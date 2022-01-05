Сильний вибух прогримів на газопереробному заводі в російському Приамур'ї, в мережі з'явилися лякаючі кадри вогняної НП на підприємстві.

Інцидент стався на Амурському газопереробному заводі недалеко від міста Вільного, передає Телеграм-канал 112.

НП сталася 5 січня близько 7 години ранку за місцевим часом. Очевидці стверджують, що почули вибух, після чого став помітний стовп вогню на одній з установок заводу.

Як повідомили пізніше в прес-службі газопереробного заводу, загоряння газу виникло під час проведення пусконалагоджувальних робіт під навантаженням.

У свою чергу, місцеві жителі пишуть, що вибух був настільки сильним, що від нього «здригалися» будинки і відкривалися двері і вікна.

ГПЗ випустив інструкції для своїх співробітників, які проживають поруч із заводом, в яких жителів просять не залишати місць проживання і не виходити на вулицю.

Пізніше з'явилося повідомлення про те, що пожежу вдалося локалізувати. Повідомлялося, що постраждалих в результаті НП не було.

Зазначимо, що Амурський газопереробний завод є найважливішим підприємством «Газпрому». Це одне з найбільших підприємств світу в своїй області.

Нагадаємо, нафтопереробний завод палахкотить в Росії, очевидці діляться кадрами.

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