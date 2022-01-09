Стало відомо про нові випадки, коли діти отримали серйозні травми від піротехніки.

Як повідомили в поліція Черкаської області, 8 січня, в селі Сагунівка 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк і підпалив його.

В результаті піротехнічний засіб спалахнув, у дитини опіки обличчя і рук. Малолітнього доставили в лікарню і госпіталізували.

Крім того, в той же день двоє хлопчиків травмувалися в Дніпропетровській області, пише «Інформатор».

Згідно з повідомленням, в Покрові двоє дев'ятирічних хлопчиків знайшли довгастий предмет (імовірно, петарду) і підпалили його. З нього вирвалося полум'я і обпекло дітей.

У одного з хлопців пошкоджені обличчя і руки. З опіками 2-3 ступеня його госпіталізували в Дніпро. В іншого-опіки 2-го ступеня, він знаходиться вдома.

Правоохоронці рекомендують дотримуватися таких правил при виборі та придбанні піротехнічної продукції:

купувати тільки в спеціалізованих торгових місцях;

перевіряти інформацію про термін придатності виробу або його гарантійний термін;

до кожного піротехнічного виробу в обов'язковому порядку повинна бути інструкція із застосування( експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу і обмеження за віком його застосування;

не купувати вироби сумнівного виду, що мають пошкодження корпусу або гніту.

"Пам'ятайте: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть викликати серйозні опіки або травми рук, обличчя, очей. При їх використанні обов'язково дотримуватися правил особистої безпеки!" - підкреслюють в поліції.

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