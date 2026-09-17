Президент підписав закон №4955-IX, який із 2027 року підвищує державну допомогу дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Виплати прив'яжуть до нової базової величини, яка не може бути меншою за 4000 гривень.

Тарифи на воду у Рівненській області нещодавно переглянули — тепер у регіоні чекають на ще одну важливу зміну. Президент Володимир Зеленський підписав закон №4955-IX, який із 2027 року підвищує соціальні виплати дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.

Про підписання документа повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації. Йдеться про зміни до закону про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Верховна Рада ухвалила документ ще 19 серпня, а глава держави підписав його 15 вересня. Вводитимуть закон у дію через три місяці після офіційного опублікування.

Як рахуватимуть виплати

Головна зміна — розмір допомоги прив'яжуть до нової базової величини, яку щороку визначатимуть у законі про державний бюджет. Вона не може бути меншою за 4000 гривень. Саме від неї залежатимуть щомісячні виплати для різних категорій:

дітям з інвалідністю віком до 18 років — 200% базової величини;

людям з інвалідністю з дитинства I групи — 200%;

людям з інвалідністю з дитинства II групи — 100%;

людям з інвалідністю з дитинства III групи — 75%.

Тобто за мінімальної базової величини у 4000 гривень це щонайменше 8000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю I групи, 4000 гривень для II групи і 3000 гривень для III групи.

Окремо закон передбачає надбавки за догляд. Людям з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А доплатять 200% базової величини, підгрупи Б — 100%. Одиноким людям з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного догляду, надбавка становитиме 75% базової величини.

Нова послуга раннього втручання

Ще одна новація — комбінована соціальна послуга раннього втручання для сімей із дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. З родиною працюватимуть соціальний менеджер і мультидисциплінарна команда, які разом складатимуть індивідуальний план підтримки: навчання батьків, консультації з догляду, розвитку та соціалізації дитини.

Послуги, визначені в індивідуальному плані, перші п'ять років оплачуватиме держава, після чого фінансування поступово перейде до органів місцевого самоврядування. Батьки дитини з інвалідністю також отримають право раз на рік скористатися двотижневим тимчасовим відпочинком.

Що це означає для родин Рівненщини

Для сімей із Рівненської області закон означає більший розмір щомісячної допомоги. За підрахунками авторів документа, загальна підтримка родини — разом із вартістю соціальних послуг — може сягати від 20 до 71 тисячі гривень на місяць залежно від потреб. Точну базову величину на 2027 рік затвердять у державному бюджеті, а новий механізм запрацює з 1 січня 2027 року.

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