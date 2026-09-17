У Житомирі п'ятьом сім'ям ВПО продовжили право проживати у тимчасовому житлі ще на рік — таке рішення ухвалив виконком міськради.

Безкоштовне житло для ВПО у Житомирі знову в центрі уваги міської влади: одразу п'ятьом родинам переселенців погодили продовження проживання у приміщеннях фонду тимчасового житла ще на один рік.

Питання розглянули 16 вересня під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. Йдеться про п'ять сімей, які вже проживають у таких житлових приміщеннях і звернулися до міста щодо продовження строку користування ними, повідомляє Житомир-Онлайн.

Під час представлення питання уточнили, що всі п'ять сімей мають статус внутрішньо переміщених осіб. Відтак їм продовжили право безоплатно користуватися житлом ще на рік.

Хто має право на тимчасове житло

За інформацією офіційної сторінки Житомирської міської ради, такі приміщення безоплатно надають внутрішньо переміщеним особам та членам їхніх сімей на строк до одного року. Надалі цей строк можна продовжити, якщо статус родини не змінився і вона не набула іншого місця проживання.

У міськраді наголошують: такі квартири не можна приватизувати, обмінювати, передавати в піднайм чи використовувати для вселення інших осіб.

Як продовжити проживання у тимчасовому житлі

Для продовження користування житлом ВПО має звернутися із заявою до уповноваженого органу — виконавчого комітету міської ради. Головні умови: підтвердити статус ВПО та відсутність іншого місця проживання. Якщо їх виконано, строк користування приміщенням продовжують ще на рік.

Варто пам'ятати, що таке житло є тимчасовим і не переходить у власність: його не можна ані приватизувати, ані обміняти, ані здати в піднайм.

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