Як повідомляє видання TMZ, колишній губернатор Каліфорнії і знаменитий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер потрапив у руйнівну ДТП на американській трасі.
За попередньою інформацією, Арнольд Шварценеггер, перебуваючи за кермом чорного позашляховика Yukon, допустив зіткнення з червоним автомобілем Prius. Удар був настільки сильним, що машина актора буквально наїхала на дах авто Prius та розбила машину вщент.
В результаті аварії постраждала жінка, яка перебувала за кермом Prius. Медики швидкої допомоги доставили її в найближчу лікарню з травмою голови. На щастя, сам актор не отримав ніяких травм. Поки невідомо, хто став винуватцем ДТП.
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Очевидці аварії розповіли, що спочатку подумали, нібито йдуть зйомки якогось фільму, адже ДТП було схоже на "кіношний трюк". Коли авто Арнольда Шварценеггера заїхало на дах Prius, в ньому спрацювали подушки безпеки і врятували актора від подальших травм.
Попередньо представили поліції вважають винуватцем у ДТП саме голлівудського актора. Арнольд Шварценеггер до кінця слідчих дій залишався на місці аварії. Він зазначив, що планує в першу чергу, відвідати постраждалу жінку в лікарні.
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