Як повідомляє видання TMZ, колишній губернатор Каліфорнії і знаменитий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер потрапив у руйнівну ДТП на американській трасі.

За попередньою інформацією, Арнольд Шварценеггер, перебуваючи за кермом чорного позашляховика Yukon, допустив зіткнення з червоним автомобілем Prius. Удар був настільки сильним, що машина актора буквально наїхала на дах авто Prius та розбила машину вщент.

В результаті аварії постраждала жінка, яка перебувала за кермом Prius. Медики швидкої допомоги доставили її в найближчу лікарню з травмою голови. На щастя, сам актор не отримав ніяких травм. Поки невідомо, хто став винуватцем ДТП.

Очевидці аварії розповіли, що спочатку подумали, нібито йдуть зйомки якогось фільму, адже ДТП було схоже на "кіношний трюк". Коли авто Арнольда Шварценеггера заїхало на дах Prius, в ньому спрацювали подушки безпеки і врятували актора від подальших травм.

Попередньо представили поліції вважають винуватцем у ДТП саме голлівудського актора. Арнольд Шварценеггер до кінця слідчих дій залишався на місці аварії. Він зазначив, що планує в першу чергу, відвідати постраждалу жінку в лікарні.

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