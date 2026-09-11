Грошова допомога для ВПО в Харківській області: у Харківській міській громаді розпочався прийом документів на одноразову виплату 19 400 гривень на одне домогосподарство в межах програми «Зимова підтримка».

Грошова допомога для ВПО у Харківській області на опалювальний сезон стала доступною для ширшого кола людей: у Харківській міській територіальній громаді розпочався прийом документів на одноразову виплату 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Кошти виплачують у межах державної програми «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2026/2027 років. Про старт прийому заяв повідомив Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс», інформує видання «На пенсії». Мета програми — адресно підтримати родини, яким найскладніше пережити холодний період.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області призначена не лише переселенцям. На 19 400 гривень можуть розраховувати домогосподарства, у складі яких є одержувачі державної соціальної допомоги:

одержувачі пенсій по інвалідності та житлових субсидій;

внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу на проживання;

одинокі матері, багатодітні родини та сім'ї з дітьми до трьох років;

діти-сироти, діти з інвалідністю, прийомні та патронатні сім'ї;

особи, які отримують допомогу по догляду або виплати для людей без права на пенсію.

Окремо наголошують: люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні сім'ї можуть отримати кошти, навіть якщо на момент звернення вони не отримують жодної з перелічених виплат. Достатньо підтвердити відповідний статус документами.

Як і де подати заявку

Онлайн-оформлення для цієї програми не передбачене — потрібно особисто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання у Харкові. Перед візитом радять зателефонувати та записатися на прийом: Шевченківський, Київський і Салтівський райони — 0 800 573 434; Слобідський район — +38 050 601 56 19; Холодногірський — +38 068 289 63 13.

Які документи потрібні

Прийом документів триватиме до 30 жовтня 2026 року. Із собою варто мати оригінали та копії паспорта, ІПН, довідки або посвідчення, що підтверджує пільгову категорію (довідка ВПО, посвідчення про інвалідність), та банківські реквізити рахунку у форматі IBAN.

Подача заяви не гарантує автоматичного нарахування: персональні дані передають на верифікацію до Пенсійного фонду України, який перевіряє відповідність критеріям та відсутність дублювання виплат в інших програмах.

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