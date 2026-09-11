Графіки відключення світла в Чернігівській області 12 та 13 вересня передбачають планові знеструмлення.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 та 13 вересня вже оприлюднено — енергетики попередили, які вулиці Чернігова та Прилук тимчасово знеструмлять.

Знеструмлення пов'язані з плановими ремонтними роботами на електромережах і триватимуть обидва дні з 08:00 до 20:00.

Як повідомляє «Чернігівобленерго», у Чернігові без світла тимчасово залишаться вулиці Дачне товариство Лелека, Набережна та Перша Набережна.

У Прилуках графік охоплює більше адрес: вулиці 1-й Полковий, 1-й Східний, 2-й Полковий, 2-й Східний, Євгена Коновальця, Івана Мазепи, Ладанський, Лесі Українки, Східна та Східний.

Тут світло вимикатимуть 12 та 13 вересня з 08:00 до 19:00 — на годину раніше, ніж у Чернігові.

Скільки триватимуть відключення

Електроенергію вимикатимуть вдень, починаючи з восьмої ранку. Для більшості чернігівських адрес знеструмлення завершиться о 20:00, а в Прилуках подачу світла планують відновити о 19:00.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 12 та 13 вересня можуть уточнюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тож компанія радить стежити за актуальним переліком на офіційному сайті «Чернігівобленерго».

Що робити мешканцям

Фахівці радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, подбати про запас питної води та перевірити справність ліхтариків. Якщо після вказаного часу світло не з'явилося, варто звернутися до кол-центру «Чернігівобленерго».

Під час відновлювальних робіт можливі короткочасні повторні відключення, тому вдома бажано вимкнути з розеток чутливу до перепадів напруги техніку.

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