У Сумах через порив водомережі зранку 12 вересня без води лишилися мешканці будинків на проспекті Свободи та вулиці Рєпіна. КП «Міськводоканал» уже розпочав ремонт.

Відключення води у Сумах знову торкнулося житлових будинків — у п'ятницю, 12 вересня, з 09:00 через порив водомережі припинено подачу води за кількома адресами.

Про аварійне відключення повідомило КП «Міськводоканал» у своєму Telegram-каналі, інформацію також поширила Сумська міська рада. Ремонтні бригади комунального підприємства розпочали ліквідацію пориву водомережі зранку.

Які адреси залишилися без води

Станом на ранок 12 вересня без централізованого водопостачання лишилися мешканці таких будинків:

проспект Свободи, 31;

проспект Свободи, 33;

вулиця Рєпіна.

Причиною відключення став порив водомережі. Комунальники наразі виконують ремонтні роботи, після завершення яких подачу води обіцяють відновити. Точний час завершення робіт у повідомленні міськради не вказали.

Що робити мешканцям на час ремонту

Поки тривають роботи, жителям будинків на проспекті Свободи, 31, 33 та вулиці Рєпіна варто зробити невеликий запас води для побутових потреб. Після відновлення водопостачання перші хвилини воду рекомендують зливати, поки вона не стане прозорою.

Актуальну інформацію про завершення ремонту можна відстежувати в офіційному Telegram-каналі КП «Міськводоканал» та Сумської міської ради.

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