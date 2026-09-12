У Харківській області скасували рішення про переселення 50 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місці тимчасового проживання. Завдяки втручанню Уповноваженого з прав людини люди залишаться у своєму прихистку.

Житло для переселенців у Харківській області вдалося відстояти — у регіоні скасували рішення про переселення 50 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місці тимчасового проживання. Тепер люди зможуть залишитися у прихистку, який став для них новим домом після вимушеного переїзду.

Про ситуацію стало відомо після того, як переселенці звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вони не хотіли знову залишати дах над головою, тож попросили захисту від чергового переїзду.

Як повідомляє UA.NEWS, представники Уповноваженого у Харківській області виїхали безпосередньо до мешканців місця тимчасового проживання, поспілкувалися з ними та з'ясували всі обставини ситуації. Це дозволило оцінити, наскільки виправданим було рішення про переселення.

Далі питання опрацювали спільно Офіс Омбудсмана, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Харківська обласна військова адміністрація. У результаті рішення про переселення скасували — усі 50 ВПО зможуть залишитися у своєму нинішньому місці тимчасового проживання.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що державні органи мають враховувати реальні життєві обставини людей, особливо тих, хто вже був змушений залишити власний дім через війну. За його словами, замість формального підходу необхідно шукати рішення, які забезпечують захист прав переселенців.

Що робити, якщо ВПО погрожують виселенням

Практика цього випадку на Харківщині показує, що рішення про переселення не є остаточним. Якщо переселенцям повідомляють про необхідність залишити місце тимчасового проживання, варто діяти так:

отримати письмове рішення чи повідомлення про переселення та з'ясувати його підстави;

звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — через гарячу лінію, електронну пошту або регіонального представника;

паралельно повідомити місцевий орган соціального захисту населення та обласну військову адміністрацію;

зафіксувати всі обставини: з ким спілкувалися, які документи отримали.

У цій ситуації саме звернення до Омбудсмана стало вирішальним — після перевірки на місці та спільної роботи з профільним міністерством і ОВА людей залишили у прихистку.

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