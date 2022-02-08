В Україні ліквідовано ще одну проросійську "ботоферму" майже на 20 тисяч акаунтів

Те, що у Львівській області була виявлена, а потім і зупинена діяльність зловмисників, найнятих спецслужбами Російської Федерації, внаслідок роботи яких в Україні намагалися сіяти паніку і постійно "мінували" різноманітні об'єкти інфраструктури, інформує Служба безпеки України .

Зокрема, фахівцями СБУ у сфері кібербезпеки були виявлені цілих 2 "ботоферми", територіально розташовані у Львові, із загальною "потужністю" на 18 тисяч підроблених акаунтів, які опікали організатори з Росії.

Слідство з'ясувало - у протиправній діяльності були залучені троє жителів Львівської області: двоє злочинців обладнали приміщення під "ботоферми", а третій - брав участь у технічному обслуговуванні серверів та обладнання. Також, стало відомо - ці "ботоферми" працювали в основному в соціальних мережах: з "фейкових" акаунтів нагнітали істеричні настрої, публікували неправдиві відомості про мінування певних споруд, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

Після проведення обшуку, були вилучені:

2 GSM-шлюзи - на 92 і 375 каналів;

3 тисячі SIM-карт різних операторів мобільного зв'язку;

ноутбуки, на яких знайдено підтверджувальну інформацію про протиправну діяльність;

"чорнова" бухгалтерія.

На цей момент поки ще не завершено кримінальне провадження, розпочате відповідно до статті 259 "Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності" КК України. Таким чином, все ще встановлюють всі подробиці, включаючи й особи, причетні до функціонування "ботоферми".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українка не може повернути тіло чоловіка, який загинув на заробітках у Литві.

Також раніше ми інформували про те, що у Дніпропетровській області водій автобуса переїхав чоловіка, схоже, заснув прямо на дорозі.

А до цього наш портал повідомляли про те, у центрі Дніпра спостерігається транспортний колапс через те, що в стовп врізалася вантажівка.