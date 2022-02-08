Правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке "обчищало" будинки пенсіонерів по всій Україні

Про те, що у Вінницькій області, оперативниками "КОРДу" були знешкоджені зловмисники, які скоювали крадіжки в різних областях нашої країни, вважаючи за краще робити це у домоволодіннях літніх українців, інформує Національна поліція України .

Як стало відомо, група зловмисників складалася з 5-ти громадян, прописаних в Житомирській області. При цьому, практично всі підозрювані(три жінки та двоє чоловіків), в той чи інший час, притягувалися до кримінальної відповідальності.

Затримати фігурантів нової справи, вдалося тільки після скоєння чергового злочину: лиходії увійшли в будинок до 81-річної жінки, і встигли викрасти всі її заощадження - майже 20 000 гривень. Втім, попри те, що група швидко зникла на авто, у встановленні осіб підозрюваних змогли допомогти кілька свідків, які й бачили приїжджих "гастролерів".

Згідно з інформацією, якою володіє Нацполіція, подібний злочин зовсім не перший: учасники угруповання чинили такі ж крадіжки в усіх куточках України: в переважному числі інцидентів, злочинці проникали в будинки пенсіонерів під різноманітними приводами, або ж коли літні українці були відсутні вдома. Крім того, використовувалася і стандартна тактика - відволікання уваги господарів жінками, поки інші виносили гроші, цінні речі, після чого і тікали.

Наприклад, в Іллінецькій територіальній громаді, зловмисники вкрали з домоволодіння місцевої пенсіонерки 74 000 гривень, а в українки, яка проживає в Шаргородській територіальній громаді - 300 гривень плюс золоті ювелірні вироби.

Однак на цей час тільки три учасники злочинної групи затримані згідно з процесуальним порядком, після чого направлені в ізолятор тимчасового утримання. Якщо всі факти скоєних злодіянь підтвердяться, то відповідно до частини 3 статті 185 ("Крадіжка") КК України, внаслідок відкритих кримінальних проваджень, зловмисники отримають реальний термін - до 6-ти років позбавлення волі.

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