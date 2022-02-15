Так, повідомлення на лінію "102" надійшло близько 20 години від місцевих жителів, які розповіли про вибух бензовозу. На місце події відразу ж прибули поліцейські, рятувальники та медики, передає прес-служба ГУНП Полтавської області.

Встановлено, що вибухнула вантажівка з цистерною "МАН". Попередньо, в результаті НП загинув водій бензовоза 1975 року народження.

Пожежники ліквідували полум'я. А правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Раніше ми повідомляли про пожежу на АЗС на Полтавщині. Водій мікроавтобуса, в пізню годину тікаючи від поліцейських, не впорався з керуванням і в'їхав на територію автозаправки, допустивши зіткнення з газовим модулем. Останній, як і мікроавтобус, спалахнули миттєво. Водій мікроавтобуса загинув не місці.

Спочатку в гасінні пожежі брали участь 20 рятувальників і 5 одиниць техніки, трохи пізніше кількість бійців збільшилася до 28 осіб, також прибули ще три пожежні машини. Гасіння тривало до ранку.

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