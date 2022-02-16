Особливо сильно в результаті НП 15 лютого постраждало місто Петрополіс, яке знаходиться недалеко від Ріо-де-Жанейро, повідомляє видання AP.
Всього за три години в місті випало 25,8 см дощів – майже стільки ж, скільки за весь попередній місяць. Через таку аномальну кількість опадів в районі міста відбулися зсуви, найближчі річки вийшли з берегів, а самі вулиці Петрополіса пішли під воду.
Повінь виявилася дійсно руйнівною. Потік води місцями був настільки потужним, що змітав все на своєму шляху, в тому числі і машини.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Трагічно закінчилися пошуки 6-річного Ярослава: "Сил батькам пережити таке горе"
Скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот: "Адвокати готують позов за фактом..."
Кума Дзідзьо Цибульська несподівано показала чоловіка, якого приховує від публіки: "Розлучитися..."
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
В результаті лиха загинули 23 людини. Влада побоюється, що кількість жертв найближчим часом може зрости.
Місцеві жителі діляться в соцмережах кадрами, на яких видно масштаби НП. Судячи з відео, замість доріг у місті утворилися справжні річки, а потоки води просто забирають за собою Автомобілі, особисті речі людей, а місцями навіть дерева.
Нагадаємо, спека накриє Україну з новою силою, з'явився прогноз на літо.
Як повідомляла Politeka, на Закарпатті вода відрізала від світу цілі села, відео.
Також Politeka писала, що Нострадамус залишив тривожне передбачення на 2022 рік, озвучені подробиці того, що чекає людей.