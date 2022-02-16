Через сильні опади в районі бразильського Ріо-де-Жанейро сталася повінь, яка призвела до руйнувань і жертв.

Особливо сильно в результаті НП 15 лютого постраждало місто Петрополіс, яке знаходиться недалеко від Ріо-де-Жанейро, повідомляє видання AP.

Всього за три години в місті випало 25,8 см дощів – майже стільки ж, скільки за весь попередній місяць. Через таку аномальну кількість опадів в районі міста відбулися зсуви, найближчі річки вийшли з берегів, а самі вулиці Петрополіса пішли під воду.

Повінь виявилася дійсно руйнівною. Потік води місцями був настільки потужним, що змітав все на своєму шляху, в тому числі і машини.

В результаті лиха загинули 23 людини. Влада побоюється, що кількість жертв найближчим часом може зрости.

Місцеві жителі діляться в соцмережах кадрами, на яких видно масштаби НП. Судячи з відео, замість доріг у місті утворилися справжні річки, а потоки води просто забирають за собою Автомобілі, особисті речі людей, а місцями навіть дерева.

@FedericoArreola intensas lluvias en Región Sierreña de Rio de Janeiro , Brasil.

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Región montañosa de Río de Janeiro con fuertes lluvias. Desafortunadamente, la Naturaleza a veces toma lo que es suyo. pic.twitter.com/cTaK1ovYhu — Adir Magno (@AdirparaAgir) February 16, 2022

#Brazil - #RioDeJaneiro

Death toll has risesen to 23 after heavy rainfall causes major flooding in suburb

Petrópolis.pic.twitter.com/er51ce1ssT — Michael Barthel (@RealMiBaWi) February 16, 2022

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