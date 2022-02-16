Особенно сильно в результате ЧП 15 февраля пострадал город Петрополис, который находится недалеко от Рио-де-Жанейро, сообщает издание AP.
Всего за три часа в городе выпало 25,8 см дождей – почти столько же, сколько за весь предыдущий месяц. Из-за такого аномального количества осадков в районе города произошли оползни, ближайшие реки вышли из берегов, а сами улицы Петрополиса ушли под воду.
Наводнение оказалось действительно разрушительным. Поток воды местами был настолько мощным, что сметал все на своем пути, в том числе и машины.
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В результате бедствия погибли 23 человека. Власти опасаются, что число жертв в ближайшее время может возрасти.
Местные жители делятся в соцсетях кадрами, на которых видны масштабы ЧП. Судя по видео, вместо дорог в городе образовались настоящие реки, а потоки воды попросту уносят за собой автомобили, личные вещи людей, а местами даже деревья.
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