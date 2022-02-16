Из-за сильнейших осадков в районе бразильского Рио-де-Жанейро произошло наводнение, которое привело к разрушениям и жертвам.

Особенно сильно в результате ЧП 15 февраля пострадал город Петрополис, который находится недалеко от Рио-де-Жанейро, сообщает издание AP.

Всего за три часа в городе выпало 25,8 см дождей – почти столько же, сколько за весь предыдущий месяц. Из-за такого аномального количества осадков в районе города произошли оползни, ближайшие реки вышли из берегов, а сами улицы Петрополиса ушли под воду.

Наводнение оказалось действительно разрушительным. Поток воды местами был настолько мощным, что сметал все на своем пути, в том числе и машины.

В результате бедствия погибли 23 человека. Власти опасаются, что число жертв в ближайшее время может возрасти.

Местные жители делятся в соцсетях кадрами, на которых видны масштабы ЧП. Судя по видео, вместо дорог в городе образовались настоящие реки, а потоки воды попросту уносят за собой автомобили, личные вещи людей, а местами даже деревья.

@FedericoArreola intensas lluvias en Región Sierreña de Rio de Janeiro , Brasil.

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Región montañosa de Río de Janeiro con fuertes lluvias. Desafortunadamente, la Naturaleza a veces toma lo que es suyo. pic.twitter.com/cTaK1ovYhu — Adir Magno (@AdirparaAgir) February 16, 2022

#Brazil - #RioDeJaneiro

Death toll has risesen to 23 after heavy rainfall causes major flooding in suburb

Petrópolis.pic.twitter.com/er51ce1ssT — Michael Barthel (@RealMiBaWi) February 16, 2022

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