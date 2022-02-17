В одній з країн в Південній Азії, радісне події закінчилося трагедією
Про те, що минулої середи, 16-го лютого, майже півтора десятка гостей, які прибули на весільну церемонію в індійський штат Уттар-Прадеш, несподівано провалилися в шахту колодязя, і серед жертв не тільки чоловіки, але жінки з дітьми, пише "
Як стало відомо пізніше, Стара металева плита, що прикривала колодязь, просто не витримала ваги гостей у важливий момент. Всі присутні несвоєчасно, і неорганізовано, кинулися до молодят, щоб, відповідно до індійської традиції, нанести на обличчя молодят мазь з куркуми, що є певним символом майбутнього добробуту.
Всупереч тому, що на крики постраждалих майже миттєво збіглися чоловіки, вони не змогли повноцінно допомогти постраждалим: рятувальники витягли з колодязя тільки 2-х уцілілих(померли по дорозі в лікарню), а решта 11 загинули відразу.
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За словами прем'єр-міністра Індії, Нарендра Моді, подібна смерть вже точно - "несамовита". Також, владі штату дали відповідальне доручення - сприяти сім'ям загиблим усіма можливими способами, включаючи надання фінансової допомоги.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що харків'янка "вийшла" у вікно - її хлопець поцілував іншу.
Також раніше ми інформували про те, що у Львові, фасад житлового будинку провалився всередину магазину, поки там були відвідувачі.
А до цього наш портал повідомляли про те, що нетверезий водій, який збив неповнолітню одеситку, відправиться в СІЗО.