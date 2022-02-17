В одной из стран в Южной Азии, радостное события закончилось трагедией

О том, что в минувшую среду, 16-го февраля, почти полтора десятка гостей, прибывших на свадебную церемонию в индийский штат Уттар-Прадеш, неожиданно провалились в шахту колодца, и среди жертв не только мужчины, но женщины с детьми, пишет " BBC ".

Как стало известно позднее, дряхлая металлическая плита, прикрывавшая колодец, попросту не выдержала веса гостей в важный момент. Все присутствующие несвоевременно, и неорганизованно, ринулись к новобрачным, чтобы, в соответствии с индийской традицией, нанести на лица молодоженов мазь из куркумы, что является неким символом будущего благосостояния.

Вопреки тому, что на крики пострадавших почти мгновенно сбежались мужчины, они не смогли полноценно помочь пострадавшим: спасатели извлекли из колодца только 2-х уцелевших(умерли по дороге в больницу), а остальные 11 погибли сразу.

По словам премьер-министра Индии, Нарендра Моди, подобная смерть уж точно - "душераздирающая". Также, властям штата дали ответственное поручение - содействовать семьям погибшим всеми возможными способами, включая оказание финансовой помощь.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что харьковчанка "вышла" в окно - ее парень поцеловал другую.

Также ранее мы информировали о том, что во Львове, фасад жилого дома провалился внутрь магазина, пока там были посетители.

А до этого наш портал сообщали о том, что нетрезвый водитель, сбивший несовершеннолетнюю одесситку, отправится в СИЗО.