Администраторы "Горячей линии города Львова" ответили, что направили обращение в Лычаковскую районную администрацию, а о результате пообещали сообщить позже.

Во Львове на крышу магазина на улице Лычаковской, 113 упала часть фасада дома. Инцидент произошел сегодня, 17 февраля.

Об этом 17 февраля говорится в сообщении на Facebook-странице паблика "Горячая линия города Львова". Фото с места происшествия выложил в сети Роман Ярошевич.

Как раз в момент обрушения из помещения выходил человек, который не пострадал только чудом. Инцидент произошел в здании на улице Лычаковская, 113.

После падения на козырек магазина части лепнины, украшавшей фасад над окном на втором этаже, вагонка-черепица изрядно погнулась от удара "булыжника". Также заметно, что на здании в разных местах отбита штукатурка, открыто "красуется" кирпичная кладка.

По словам львовянина, лепнина на старинном здании уже давно в плохом состоянии, и грозила обвалиться в любой момент.

"Часть упала как раз тогда, когда человек выходил из магазина, повезло что сделан крепкий козырек. Фасад в таком состоянии уже несколько лет, жаловались в ЛКП и на "Горячую линию", результата 0", — написал Роман Ярошевич.

Напомним, что балкон откололся и рухнул на крышу легковушки: кадры ЧП в Киеве.

Как сообщала Politeka, жителям Одессы всё опаснее гулять по центру города, очередной кусок карниза откололся от здания и упал на тротуар.

Также Politeka писала, историческое здание рушится в центре Днепра, кадры.