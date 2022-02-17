Во Львове на крышу магазина на улице Лычаковской, 113 упала часть фасада дома. Инцидент произошел сегодня, 17 февраля.
Об этом 17 февраля говорится в сообщении на Facebook-странице паблика "Горячая линия города Львова". Фото с места происшествия выложил в сети Роман Ярошевич.
Как раз в момент обрушения из помещения выходил человек, который не пострадал только чудом. Инцидент произошел в здании на улице Лычаковская, 113.
После падения на козырек магазина части лепнины, украшавшей фасад над окном на втором этаже, вагонка-черепица изрядно погнулась от удара "булыжника". Также заметно, что на здании в разных местах отбита штукатурка, открыто "красуется" кирпичная кладка.
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По словам львовянина, лепнина на старинном здании уже давно в плохом состоянии, и грозила обвалиться в любой момент.
"Часть упала как раз тогда, когда человек выходил из магазина, повезло что сделан крепкий козырек. Фасад в таком состоянии уже несколько лет, жаловались в ЛКП и на "Горячую линию", результата 0", — написал Роман Ярошевич.
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