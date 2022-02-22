Неуважність або необережність призвела до загибелі кількох людей.

На Донеччині сталася масштабна ДТП з численними постраждалими

Про те, що на одній з автотрас в Донецькій області, неуважний водій, керуючий мікроавтобусом, протаранив припарковане на узбіччі вантажне авто, інформує Головне управління Національної поліції по Донецькій області .

Трагічний інцидент трапився в минулий понеділок, близько 8 години вечора, на відрізку дороги між містом Лиман і селищем міського типу Зарічне.

Згідно з попередньою версією правоохоронців, водій пасажирського мікроавтобуса "Renault" врізався у вантажівку "MAN", попри те, що друга машина просто стояла на узбіччі з включеною аварійною сигналізацією.

Внаслідок цієї аварії, на місці загинуло чотири людини-троє пасажирів і водій мікроавтобуса, а ще троє отримали травми середньої тяжкості.

На цей момент всі причини та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються співробітниками Національної поліції.

Ймовірно, буде відкрито кримінальне провадження, відповідно до частини 3 статті 286 "КК України"(про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що тягач влетів у стіну приватного будинку в Одеській області.

Також раніше ми інформували про те, що водій збив кілька пішоходів у Київській області.

А до цього наш портал повідомляли про те, що водій вантажівки військової колони з солдатами, що їхала з РФ, протаранив машину з дитиною.