Вночі у Києві пролунав постріл з гранатомета: невідомі обстріляли один з будинків у Шевченківському районі столиці.

Подробиці повідомила в Фейсбук Поліція Києва, а кари з місця події з'явилися в Телеграм-каналі "Київ оперативний».

За повідомленнями, вибух прогримів вночі за адресою вулиця Дегтярівська, 25а.На місце події вирушила вибухотехнічна служба і слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією від правоохоронців, стрілянина велася з РПГ-26. Вибух пошкодив вікна та фасад будівлі. На щастя, в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Відомо, що на одному з поверхів обстріляної будівлі знаходилася Адвокатська контора. Саме її вікна виявилися розбиті в результаті вибуху.

В даний момент правоохоронці розглядають кілька версій того, що сталося, проте основною є те, що мотивом злочину могла стати професійна діяльність адвокатів.

За фактом події розпочато досудове розслідування за статтею "Хуліганство". Винним загрожує тюремне ув'язнення на термін від 3 до 7 років. Втім, поки поліції не вдалося вийти на злочинців.

Зазначимо, що днями в Оболонському районі Києва сильна пожежа знищила двоповерховий приватний будинок. В результаті НП ніхто не постраждав, проте будинок вигорів повністю.

Нагадаємо, готель загорівся в Харкові, кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, НП сталася на продуктовому ринку в Харкові, кадри з місця.

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