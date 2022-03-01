Російський уряд бреше, коли розповідає, що не обстрілює мирне населення. Від обстрілів російської армії помирають чоловіки і жінки, гинуть маленькі діти.

Стало відомо, що через обстріли російськими військами загинув футболіст аматорського ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом зі своєю мамою. Про це повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу в Facebook.

"Загинув Діма Мартиненко і його мама... У будинок потрапила російська бомба... Вихованець Луганського футболу, кращий бомбардир і кращий гравець другої ліги у складі ФК Гостомель", – йдеться в повідомленні.

Українці під повідомленням про загибель футболіста залишили салова співчуття: "Царство Небесне", "Світла пам'ять", "Назавжди в наших серцях!", "Господи Боже, бережи людей наших. Царство Небесне Дмитру і його мамі".

Нагадаємо, Україна створює міжнародний легіон: тисячі іноземців готові знищити російську армію.

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