Стало відомо, що через обстріли російськими військами загинув футболіст аматорського ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом зі своєю мамою. Про це повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу в Facebook.
"Загинув Діма Мартиненко і його мама... У будинок потрапила російська бомба... Вихованець Луганського футболу, кращий бомбардир і кращий гравець другої ліги у складі ФК Гостомель", – йдеться в повідомленні.
Українці під повідомленням про загибель футболіста залишили салова співчуття: "Царство Небесне", "Світла пам'ять", "Назавжди в наших серцях!", "Господи Боже, бережи людей наших. Царство Небесне Дмитру і його мамі".
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