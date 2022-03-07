5 березня між Єгорівкою та Новоселівкою Запорізької області російські окупанти розстріляли листонош, які розвозили пенсії. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Запорізької ОДА.
Після цього загарбники ще й переїхали автомобіль співробітників Укрпошти. Обидві людини, які знаходилися всередині, померли на місці.
У неділю колеги загиблих намагалися забрати тіла з місця трагедії. Однак через близькість розташування ворожої техніки там було небезпечно перебувати. За словами очевидців, вбивство скоїли кадирівці.
"Якщо ми сьогодні не відреагуємо на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те ж саме з вами і вашою родиною", – йдеться в повідомленні.
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