У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути. У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, чому так відбувається.

Грунтуючись на попередніх результатах аналізу розбитих літаків випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

«На перший погляд, це парадоксальний висновок. Однак, виходячи з того, що російським матерям для задоволення геополітичних амбіцій кремлівського карлика Путіна належить розгорнути воістину стаханівський рух з народження не дітей, а танкістів, артилеристів та фахівців інших військових спеціальностей, багато тисяч яких стали добривом для українських чорноземів, такий варіант не слід повністю виключати», - йдеться в повідомленні.

«Тим більше кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця «залізного Фелікса» та дрібного Путіна) трохи «підправити» парашут», - зазначили в ГУР Міноборони.

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