Командир героїчного підрозділу звернувся до російських солдатів з сарказмом: "Ідіть до нас, ми вас чекаємо! Готові зустріти".

Збройні Сили України знищили російську військову техніку, яка намагалася проникнути вглиб оборони Об'єднаних сил лісовими дорогами. Воїни попередили: вони вчинять так само з усіма іншими окупантами.

Результати успішного бою зняли на відео. Роликом в Telegram поділилася прес-служба Сухопутних Військ ЗС України.

"Непрошених гостей" ліквідували бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"Ось все, що залишилося від російської колони техніки... Далеко окупантам заїхати не вдалося", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом ЗСУ не дали форсувати річку Ірпінь і звільнили селище від армії РФ.

Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.

Також Politeka писала, що ЗСУ знищили пункт управління і дивізіон "Іскандер-М".