Збройні Сили України знищили російську військову техніку, яка намагалася проникнути вглиб оборони Об'єднаних сил лісовими дорогами. Воїни попередили: вони вчинять так само з усіма іншими окупантами.
Результати успішного бою зняли на відео. Роликом в Telegram поділилася прес-служба Сухопутних Військ ЗС України.
"Непрошених гостей" ліквідували бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
"Ось все, що залишилося від російської колони техніки... Далеко окупантам заїхати не вдалося", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, під Києвом ЗСУ не дали форсувати річку Ірпінь і звільнили селище від армії РФ.
Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.
Також Politeka писала, що ЗСУ знищили пункт управління і дивізіон "Іскандер-М".