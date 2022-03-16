Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено.

В результаті російського обстрілу 16 березня отримала пошкодження інфраструктура станції "Запоріжжя-2". Персонал і пасажири не постраждали.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Пошкоджені шляхи, контактна мережа, в будівлях вилетіли шибки. Також на станції знаходилися приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджені вікна.

Через обстріл був скасований приміський поїзд Запоріжжя-Канцерівка, поїзд Запоріжжя-Синельникове відправиться о 9: 30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".

Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ перейшли в контрнаступ і завдали нищівних ударів.

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