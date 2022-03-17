В результаті обстрілу в центрі Чернігова загинули чотири людини, серед яких ймовірно є іноземець – громадянин США.

У Чернігові окупанти сьогодні знову обстріляли мирних жителів біля магазину в центрі міста. Про це повідомляє телеграм-канал UkraineNow.

"Станом на 15:30 відомо, що в результаті обстрілу загинули 4 людини", - повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

Точної інформації про травмованих поки немає. За попередньою інформацією, серед постраждалих є громадянин США.

Зазначимо, що раніше з'явилася інформація про те, що в Чернігові окупанти обстріляли мирних жителів, які стояли в черзі за хлібом. В результаті цього злочину загинули 10 осіб.

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