Літак China Eastern Airlines зі 132 людьми на борту зазнав аварії в горах на півдні Китаю в понеділок, 21 березня, коли виконував рейс з міста Куньмін в Гуанчжоу. Про це повідомило Управління цивільної авіації Китаю (CAAC), пише Reuters.

Кількість постраждалих на даний момент невідома. Рятувальники направляються на місце події.

Про причину аварії літака 6-річного 737-800 не повідомляється, інформує Flightradar24.

Повідомляється, що літак втратив зв'язок над містом Учжоу. На борту знаходилися 123 пасажири і дев'ять членів екіпажу. Раніше державні ЗМІ повідомляли, що на борту перебували 133 людини.

Рейс вилетів з південно-західного міста Куньмін о 13: 11. (05: 11 за Гринвічем), показали дані FlightRadar24. Відстеження рейсу закінчилося о 14: 22. (06: 22 за Гринвічем) висота 3225 футів зі швидкістю 376 вузлів.

Він повинен був приземлитися в Гуанчжоу, на східному узбережжі, о 15: 05. (07: 05 за Гринвічем).

Відзначається, що показники безпеки авіаційної галузі Китаю були одними з кращих у світі за останнє десятиліття.

За даними Aviation Safety Network, остання авіакатастрофа в Китаї зі смертельними наслідками сталася в 2010 році, коли 44 з 96 осіб на борту загинули в результаті аварії регіонального літака Embraer E-190 авіакомпанії Henan Airlines на підльоті до аеропорту Ічунь в умовах поганої видимості.

За даними Aviation Safety Network, в 1992 році літак China Southern 737-300, що летів з Гуанчжоу в Гуйлінь, розбився при зниженні, в результаті чого загинула 141 людина на борту.