Графіки відключення світла у Чернігівській області 30 вересня та 1 жовтня опублікувало «Чернігівобленерго»: у перші дні тижня частина Чернігова лишиться без електроенергії з 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла у Чернігові на перші дні тижня вже відомі — 30 вересня та 1 жовтня енергетики проводитимуть планові роботи на мережах обласного центру.

Графіки відключення світла у Чернігівській області 30 вересня та 1 жовтня затвердив оператор системи розподілу. Як повідомляє Чернігівобленерго, у ці дні світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00.

У середу, 30 вересня, знеструмлення охопить понад 90 вулиць Чернігова. Серед них — Берегова, Білоуська, В'ячеслава Чорновола, Героїв Чорнобиля, Дніпровська, Захисників України, Леоніда Каденюка, Романа Шухевича, Степана Бандери, Тероборони, Харківська, Шевченка та десятки інших.

Наступного дня, у четвер 1 жовтня, перелік адрес скоротиться, але лишиться чималим. Під відключення потраплять, зокрема, вулиці Антонія Печерського, Кропивницького, Космонавтів, Левка Лук'яненка, Соборності, Успенська та Феодосія Углицького.

Тривалість кожного окремого відключення — до восьми годин, однак без світла конкретна адреса лишатиметься не весь проміжок, а залежно від черги, у яку потрапила вулиця.

Як дізнатися свою вулицю в графіку

Повний актуальний перелік адрес, що підпадають під знеструмлення на обидва дні, опубліковано на офіційній сторінці оператора. Мешканцям радять перевіряти графік за день до відключення, оскільки перелік вулиць можуть уточнювати.

Енергетики нагадують: на час знеструмлення варто відімкнути від мережі електроприлади, щоб уникнути стрибків напруги після відновлення живлення.

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