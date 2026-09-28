Грошова допомога в Кіровоградській області доступна родинам, які цього навчального року відправляють дитину до першого класу. Державна програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову виплату 5000 гривень на кожного учня.

Грошова допомога в Кіровоградській області для батьків першокласників цього року доступна за державною програмою «Пакунок школяра» — на кожного учня одноразово виплачують 5000 гривень. Умови оформлення детально пояснили в Пенсійному фонді України.

Право на гроші має один із батьків чи інший законний представник дитини, яку в новому навчальному році зарахували до першого класу закладу загальної середньої освіти. Допомога призначається один раз на кожного першокласника — якщо до школи йдуть двоє дітей, виплату нарахують на кожного окремо.

Водночас кошти не передбачені для школярів, які разом із сім'єю виїхали на постійне місце проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях, включених до переліку Мінреінтеграції.

Як оформити виплату

Подати заяву можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Зробити це потрібно до 1 листопада 2026 року включно.

Витратити 5000 гривень дозволено лише безготівково — на канцелярське приладдя, книги, дитячий одяг і взуття. Оплачувати покупки можна виключно в українських продавців: перелік категорій товарів затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1751.

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