Початок опалювального сезону 2026 у Сумській області наближається: 92% будинків у Сумах уже пройшли гідравлічні випробування, а на вводах опалення комунальники замінили 15 одиниць запірної арматури.

Крім грошової допомоги в Сумській області, жителів регіону чекає ще одна важлива подія — початок опалювального сезону 2026 у Сумській області наближається, і житловий фонд міста Суми активно готують до роботи взимку.

За даними «ДомКому», 92% багатоквартирних будинків у Сумах уже пройшли гідравлічні випробування теплових мереж. На вводах опалення додатково замінили 15 одиниць запірної арматури, яка відповідає за безперебійну подачу тепла в оселі.

Окрім гідравліки, комунальники проводять спільні обстеження з тепловими організаціями та усувають виявлені зауваження: утеплюють трубопроводи, закривають продухи у підвалах і теплових пунктах, а також відновлюють пошкоджене після вибухів скління місць загального користування.

«ДомКом» разом із представниками штабу з надзвичайних ситуацій і теплових організацій розробив порядок дій на випадок тривалої зупинки теплопостачання, щоб звести до мінімуму ризик перемерзання трубопроводів. «Не чекаємо морозів, щоб шукати проблеми — перевіряємо системи заздалегідь», — наголошують у компанії.

Коли ввімкнуть опалення в Сумах

Єдиної дати, коли опалення одночасно ввімкнуть у всіх містах, немає — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування залежно від погоди. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб із середньодобовою температурою +8 °C або нижче.

Така сама температурна межа діє і на завершення сезону: коли температура протягом трьох діб тримається вище +8 °C. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім потеплішає, це не означає, що батареї одразу ввімкнуть по всій області.

Що потрібно знати мешканцям

Комунальні служби області вже перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні. Мешканцям радять звертати увагу на стан вводів опалення у власних підвалах і заздалегідь повідомляти про протікання чи пошкоджену ізоляцію до служби, що обслуговує будинок.

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