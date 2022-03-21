В Херсоні російські окупанти розігнала мирний мітинг місцевих жителів. По людях відкрили вогонь.

За словами очевидців, відомо, що в центрі вибухали гранати і точилася стрілянина по мітингувальниках.

З кадрів видно, що хтось із мітингувальників поранений, на асфальті видно кров. На місці працює швидка допомога.

На опублікованих відео видно, що люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.

Додамо, що у Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.

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