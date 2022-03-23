Українські війська в черговий раз накрили вогнем армію РФ на аеродромі Чорнобаївка під Херсоном

Таким чином, це вже дев'ятий раз, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення радника голови офісу президента України Олексія Арестовича.

"Взагалі-то, дев'ять. Сьогодні вночі їх крили з невеликими перервами години три. Чергові РСЗВ Смерч, які били по Миколаєву, сьогодні мовчали. Ймовірно, ця партія замовкла назавжди. Боєкомплект до них знищено, було яскраво. Завдяки значним запасам цього самого БК, концерт був з прекрасним підсвічуванням і безліччю загорянь.

Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але і те що було значною мірою порубано від розривів боєприпасів.

Повною мірою можна стверджувати про успішний вихід чергової 9-ї серії серіалу "Чорнобаївка", - повідомив Арестович.

Додамо, раніше видання NYT з посиланням на супутникові зображення Planet Labs повідомило, що Росія вивела більшу частину своїх вертольотів з аеродрому в Чорнобаївці.

Зазначалося, що це може бути красномовною ознакою російських військових невдач на півдні України. Як повідомляло видання, контроль над Херсоном необхідний для домінування на півдні в цілому.

Як повідомляла Politeka, сили ЗСУ завдали потужного удару по окупантам на Луганщині.

Також, нагадаємо, що окупанти знову відкрили вогонь по Києву, є постраждалі.

Крім того Politeka писала, що окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки: деталі нового інциденту в Чорнобаївці.