На залізничному переїзді сталося ЧП за участю авто і пасажирського поїзда.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Укрзалізниця у своєму офіційному телеграм-каналі.

«Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на дільниці Оброшин-Львів та слідчі дії на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, пошкодження локомотива незначні», - йдеться у повідомленні.

Такж з’явились фото з місця ЧП, на яких можна побачити, що авто, яке, судячи з усього, перевозило продукти, з однієї сторони зім’яте.

«Прямуємо далі та закликаємо водіїв бути особливо уважними на переїздах», - закликали в УЗ.

Додамо, ввечері 24 березня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин повідомив, що евакуаційний потяг Київ-Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом поблизу Києва.

У трьох вагонах вибило вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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