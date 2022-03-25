Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Укрзалізниця у своєму офіційному телеграм-каналі.
«Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на дільниці Оброшин-Львів та слідчі дії на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, пошкодження локомотива незначні», - йдеться у повідомленні.
Такж з’явились фото з місця ЧП, на яких можна побачити, що авто, яке, судячи з усього, перевозило продукти, з однієї сторони зім’яте.
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«Прямуємо далі та закликаємо водіїв бути особливо уважними на переїздах», - закликали в УЗ.
Додамо, ввечері 24 березня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин повідомив, що евакуаційний потяг Київ-Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом поблизу Києва.
У трьох вагонах вибило вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, українські захисники вдесяте розгромили окупантів у Чорнобаївці.
Також Politeka повідомляла, що на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.
Крім того Politeka писала, що, за словами Арестовича, у окупантів серйозні проблеми, фронт практично завмер.