Як пише Politeka.net, українці вже 30-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Сьогодні, 25 березня, Генштаб ЗС України опублікував кадри, як працюють українські захисники по ворожій техніці.
На кадрах можна побачити, як оператор навівся на ціль, після чого вона була знищена. Варто відзначити, що в ролику присутня нецензурна лексика.
"Протитанкісти Сухопутних Військ ЗС України та територіальної оборони ЗС України продовжують бойову роботу зі знищення бронетехніки ворога.
Втрати російських окупантів постійно зростають.
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Буде ще!
18 + - присутня нецензурна лексика", - написали в повідомленні Генштабу.
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