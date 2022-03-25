Як пише Politekka.net, Росія оголосила війну Україні 24 лютого. За цей час російські війська вдалося не тільки зупинити, а й відкинути по ряду напрямків. Одним з найбільш інтенсивних напрямків є Сумська область, де росіяни постійно обстрілюють Охтирку. Результати атак на місто-герой показав радник глави МВС Антон Геращенко.
"Місто-герой Охтирка (Сумська область) вистояв у битві з орками і обломив багато тактичних планів окупантів у просуванні на Київ", - написав Геращенко.
На кадрах можна побачити кілька будівель і залізничне полотно, які обстріляли російські окупанти.
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