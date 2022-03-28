З'явилися подробиці з місця потужного вибуху, що пролунав над Києвом пізно ввечері 27 березня.

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ДСНС України, над столицею була збита ракета. Однак в результаті попадання її залишків сталася пожежа на території приватного будинку в Дарницькому районі.

«На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що в результаті попадання залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватного будинку в гаражі. В 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а в 01:24 – ліквідовано. На місці було задіяно 2 од.пожежної техніки та 8 чол. особового складу», - йдеться в повідомленні.

Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Додамо, також пізно ввечері 27 березня у Луцьку внаслідок ракетного удару вибухнула цистерна з паливом. За словами глави ОВА Погуляйка, крилата ракета була випущена з Білорусі.

"Крилата ракета по нафтобазі в Луцьку була випущена з боку Республіки Білорусь. Летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати. Зараз на місці ракетного удару працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертви немає", - заявив голова Волинської ОДА.

У районі вибуху досі помітний дим у небі.

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