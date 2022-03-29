На нафтобазі в Рівненській області триває ліквідація пожежі , що сталася внаслідок ворожого ракетного удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС та публікує відповідні кадри.

На місці працюють 67 вогнеборців, 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги.

Пожежа на нафтобазі в Рівненській області ДСНС пожежна

Повідомляється, що радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа на нафтобазі в Рівненській області ДСНС пожежна

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Нагадаємо, пожежа в Рівненській області виникла на підприємстві для зберігання пального через ракетний удар російських військ ввечері 28 березня.

Пожежа на нафтобазі в Рівненській області ДСНС пожежна

Керівник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль переконує, що це не завдасть шкоди посівній.

Пожежа на нафтобазі в Рівненській області ДСНС пожежна

«Фермери мали свої запаси. Адже українці – це ощадливий народ, такий менталітет. Тому, незважаючи на будь-що, посівна компанія відбудеться. Розосередження пального з нафтобаз фермерам уже відбувалося і зараз активно триває. Усі розуміють ризики скупчення нафтопродуктів в одному місці», - зазначив очільник Рівненської ОВДА.

Пожежа на нафтобазі в Рівненській області ДСНС пожежна

За словами очільника області, уже відпрацьовані альтернативні шляхи підвезення палива на Рівненщину

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