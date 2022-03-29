Пожежу на нафтобазі в Рівненській області продовжують гасити.

На нафтобазі в Рівненській області триває ліквідація пожежі , що сталася внаслідок ворожого ракетного удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС та публікує відповідні кадри.

На місці працюють 67 вогнеборців, 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги.

Повідомляється, що радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, пожежа в Рівненській області виникла на підприємстві для зберігання пального через ракетний удар російських військ ввечері 28 березня.

Керівник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль переконує, що це не завдасть шкоди посівній.

«Фермери мали свої запаси. Адже українці – це ощадливий народ, такий менталітет. Тому, незважаючи на будь-що, посівна компанія відбудеться. Розосередження пального з нафтобаз фермерам уже відбувалося і зараз активно триває. Усі розуміють ризики скупчення нафтопродуктів в одному місці», - зазначив очільник Рівненської ОВДА.

За словами очільника області, уже відпрацьовані альтернативні шляхи підвезення палива на Рівненщину

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