У мережі з'явилася інформація, що бійці Збройних сил України знищили тих, хто у 2014 році влаштував Іловайський котел.

Телеграм-канал "Труха⚡️Дніпро" опублікував пост колишнього депутата держдуми рф Іллі Пономарьова, в якому той розповів про знищення українськими військовими всього командування 331 гвардійського повітряно-десантного полку Росії.

"Колишній депутат Держдуми рф Ілля Пономарьов повідомив, що все командування 331 гвардійського повітряно-десантного полку рф знищено в Україні. Командир полку, полковник Сухарєв, убитий. Начальник штабу, підполковник з офіцерами штабу, командирами рот і батальйонів теж загинули", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Також зазначається, що саме 331-й полк рашистів відповідальний за Іловайську бійню в 2014 році, коли російські частини вдарили в спину українським військам.

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