Телеграм-канал "Труха⚡️Дніпро" опублікував пост колишнього депутата держдуми рф Іллі Пономарьова, в якому той розповів про знищення українськими військовими всього командування 331 гвардійського повітряно-десантного полку Росії.
"Колишній депутат Держдуми рф Ілля Пономарьов повідомив, що все командування 331 гвардійського повітряно-десантного полку рф знищено в Україні. Командир полку, полковник Сухарєв, убитий. Начальник штабу, підполковник з офіцерами штабу, командирами рот і батальйонів теж загинули", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.
Також зазначається, що саме 331-й полк рашистів відповідальний за Іловайську бійню в 2014 році, коли російські частини вдарили в спину українським військам.
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