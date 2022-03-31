Російські загарбники перекидають техніку на Луганщину та гатять з усіх видів зброї.

Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише Politeka.net.

За його словами, зараз чітко спостерігається, що противник починає перекидання техніки й особового складу на їх напрямок.

«А поки перекидають, ворог більш щільно і потужно обстрілює. Вже все задіяно: тут авіація, артилерія, важкі калібри, міномети. З усього що є обстрілюються всі населені пункти», - розповів Гайдай.

Але є і хороші новини.

«Можу сказати, що не може не тішити, що наші хлопці чудово ведуть огонь у відповідь. Тільки вчора накрили артилерією величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць, і штаб чеченців», - повідомив Гайдай.

Зазначимо, що, судячи з усього, йдеться про кадировців, які воюють на боці російських окупантів.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли росіян загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище

Крім того, в Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена, але не загорілася.

Також Гайдай повідомив про трагедію, яка сталася з маленькою дитиною з Лисичанська

«Після другої важкої операції маленьке серденько не витримало…Янголові було 1 рік і 7 місяців… Легких хмаринок… Вчора в будинок їхньої родини в Лисичанську прилетів снаряд. Вся родина отримала поранення. Батьки в задовільному стані. Лікарі продовжують боротися за старшого братика, вбитої орками маленької лисичанки…», - повідомив Гайдай, побажавши ворогу горіти у пеклі.

Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь по сплячим людям.

Також повідомлялось, що українців попередили про серйозну небезпеку з моря.

Крім того Politeka.net писала, що бійці ВСУ йдуть у контратаки і роблять це з успіхом.