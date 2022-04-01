Як пише Politeka.net, українці вже 37-ту добу захищають свої землі від російських окупаційних військ. Захисники вже відкинули ворога на Київському та Чернігівському напрямку, але тепер ситуація ускладнюється на Донбасі, куди ворог стягує нові сили. Радник глави МВС України Антон Геращенко з посиланням на Міноборони України повідомив, що зараз Лисичанськ обстрілюють усіма калібрами.

"Інформація від Міністерства оборони України Про ситуацію в Лисичанську

Деталі: російські окупанти продовжують накривати вогнем український Лисичанськ.

Б'ють з усіх калібрів. Без жалю путінські солдати цілять у житлові квартали, мед.установи, дет.сади, з евакуаційного транспорту…

Рахунок зруйнованих будівель в місті йде на десятки. Чимало постраждалих городян…

Бої за Лисичанськ тривають. Українські захисники викладаються по повній, щоб над містом продовжував майоріти український прапор", - написав Геращенко.

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