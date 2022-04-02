Як пише Politeka.net, українці вже 38-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Ворогів вже вдалося повністю вигнати з Київської області, але на інших напрямках тривають бої. Генштаб ЗС України на своїй сторінці в Фейсбук повідомив про перемогу українських захисників в Донецькій області, де зараз один з найбільш інтенсивних напрямків.
"На Донеччині українські захисники за кілька годин розгромили батальйонно тактичну групу російських окупантів.
Вчора, 1 квітня, ворог вирішив активізувати наступальні дії на кількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилася без уваги наших воїнів. Тому окупантів чекала "тепла" зустріч.
Разом переможемо!
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Слава Україні!",- написано було в повідомленні.
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