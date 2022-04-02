Як пише Politeka.net, українці вже 38-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Ворогів вже вдалося повністю вигнати з Київської області, але на інших напрямках тривають бої. Генштаб ЗС України на своїй сторінці в Фейсбук повідомив про перемогу українських захисників в Донецькій області, де зараз один з найбільш інтенсивних напрямків.

"На Донеччині українські захисники за кілька годин розгромили батальйонно тактичну групу російських окупантів.

Вчора, 1 квітня, ворог вирішив активізувати наступальні дії на кількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилася без уваги наших воїнів. Тому окупантів чекала "тепла" зустріч.

Разом переможемо!

Слава Україні!",- написано було в повідомленні.

Нагадаємо, Українська Стугна успішно знищила Сонцепек, який використовували в Афганістані та Чечні

А ще Politeka повідомляла, що в Міноборони заявили про взяття під контроль всієї Київської області

Також Politeka писала, що в Дніпрі запрацюють кінотеатри: плата за вхід символічна



